Агент Миранчука рассказал, почему Алексей не играл в последних товарищеских матчах «Аталанты»

Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука рассказал, почему игрок пропустил сбор команды.

Напомним, клуб из Бергамо провёл товарищеский матч в Берлине с «Унионом», сыграл с английским «Борнмутом» и «Про Сесто». Миранчук не принимал участия в этих встречах.

«Алексей пока занимается по индивидуальному графику, из-за чего он не ездил на выезды и не участвовал в последних товарищеских матчах. Понимаю, что в России многие интересуются его судьбой, но для самого Алексея будет лучше готовиться без лишнего шума, поэтому сейчас не хочется много говорить о его будущем. Напоминаю, что у футболиста действующий контракт с «Аталантой», — приводит «Метарейтинг» слова Вадима Шпинёва.

Напомним, в минувшем сезоне Миранчук играл за «Торино» на правах аренды. Он принял участие в 31 матче туринцев, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.