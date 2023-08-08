В «Челси» рассказали подробности травмы нападающего Нкунку

Нападающий «Челси» Кристофер Нкунку выбыл на длительный срок из-за полученной травмы колена, сообщается на официальном сайте лондонской команды.

Футболист, перешедший в «Челси» из «Лейпцига» в июне этого года за 60 млн евро, уже перенес операцию и начал реабилитацию в соответствии с рекомендациями медицинского штаба клуба. О конкретных сроках возвращения футболиста в строй не сообщается.

25-летний француз на 22-й минуте получил травму в товарищеском матче с дортмундской «Боруссией» (1:1) и был заменен.

Контракт Нкунку рассчитан до лета 2029 года.

В матче первого тура чемпионата Англии «Челси» 13 августа сыграет с «Ливерпулем».