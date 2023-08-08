Гришин назвал имя лучшего вратаря России на данный момент 

Экс-тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин заявил, что Игорь Акинфеев по-прежнему является лучшим российским голкипером.

«Нет вратарей, которые бы стояли наравне с Акинфеевым, если ещё учесть то, как играет Игорь. Некоторые специалисты по вратарям пишут, что один голкипер талантливый, второй. Всем людям, которые играют в футбол, определённо ясно, что лучше Игоря никого нет» — приводит слова российского специалиста «РБ Спорт».

Добавим, что ранее РФС включил Акинфеева в список 33 лучших футболистов РПЛ по итогам прошедшего сезона. Он на протяжении всей своей карьеры выступает за ЦСКА. Он является шестикратным чемпионом России и семь раз завоевал Кубок страны в составе красно-синих.