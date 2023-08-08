«Урал» обыграл «Ростов» в домашнем матче Кубка России

В Екатеринбурге завершился матч 2-го тура групповой стадии Кубка России, в котором местный «Урал» принимал «Ростов».
Счёт в матче был открыт на 41-й минуте — отличился Александр Юшин, выведя «Урал» вперёд.
Этот гол так и остался единственным в этой встрече.
В матче 1-го тура группы В «Урал» уступил «Локомотиву» со счётом 1:2, «Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» — 1:0.
Кубок России. Путь РПЛ
Групповой этап
2-й тур
«Урал» - «Ростов» - 1:0 (1:0)
Гол: Юшин, 41.
источник: «Советский спорт»