«Урал» обыграл «Ростов» в домашнем матче Кубка России

В Екатеринбурге завершился матч 2-го тура групповой стадии Кубка России, в котором местный «Урал» принимал «Ростов».

Счёт в матче был открыт на 41-й минуте — отличился Александр Юшин, выведя «Урал» вперёд.

Этот гол так и остался единственным в этой встрече.

В матче 1-го тура группы В «Урал» уступил «Локомотиву» со счётом 1:2, «Ростов» одержал победу над казанским «Рубином» — 1:0.

Кубок России. Путь РПЛ

Групповой этап

2-й тур

«Урал» - «Ростов» - 1:0 (1:0)

Гол: Юшин, 41.