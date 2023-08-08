Защитник «Браги» Тормена не перейдёт в российский клуб 

Защитник «Браги» Витор Тормена в ближайшее время сменит клубную прописку. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, бразильский футболист не перейдёт в команду чемпионата России, так как принял решение продолжить карьеру в Германии.

Ранее появилась информация, что к 27-летнему игроку проявляют интерес «Спартак» и «Краснодар».

Добавим, Тормена присоединился к «Браге» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне в составе португальской команды он принял участие в 40 играх, отметился одним забитым мячом и одним ассистом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.