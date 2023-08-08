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«Челси» отказался от предложения ресурса для взрослых и рискует остаться без спонсора

На форме «синих» также отсутствует упоминание титульного спонсора.
08 августа 2023 18:29
автор: Александр Евграфов

Лондонский «Челси» может начать сезон без титульного спонсора, отказавшись от предложения сайта для взрослых, сообщает Daily Mail.

По данным источника, команда отклонила предложение неназванного сайта, предлагавшего спонсорство на 40 млн фунтов стерлингов из-за качества сделки. При этом «Челси» пока не заключил никакого иного соглашения. Договор с прежним спонсором, британским поставщикос телекоммуникационных и интернет-услуг окончился в конце минувшего сезона и не был продлен.

Ранее у «Челси» было на предварительное соглашение с Paramount, но оно было ветировано руководством Английской премьер-лиги. Из-за опасений перед негативной реакцией болельщиков было отклонено предложение игорной компании.

Спонсором «Челси» мог вновь стать немецкий страховой бренд Allianz, но сначала компания не стала вести дела из-за санкций, наложенных на Романа Абрамовича, а после смены владельца заключила лишь однолетний контракт, который также завершился.

На презентованной форме «Челси» место титульного спонсора на груди вакантно. «Челси» начнет новый сезон чемпионата Англии матчем против «Ливерпуля» 13 августа.

источник: The Daily Mail
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