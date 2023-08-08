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Первак рассказал, при каком условии Сергей Пиняев может стоить 30 млн евро 

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб готов продать игрока не менее, чем за эту сумму. 
08 августа 2023 18:30
автор: Глеб Шевяков

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о новости по поводу того, что «Локомотив» выставил ценник на нападающего команды Сергея Пиняева в размере 30 миллионов евро.

«Думаю, что на сегодняшний день Пиняев стоит дешевле. Учитывая его перспективу, хотя бы десятка. Потому что он еще ничего не показал и ничего не доказал. Часто бывает, что сегодня он в топе, а завтра вообще нигде. Что должен сделать Пиняев, чтобы стоить € 30 млн? Ему нужно уходить в Европу. Больше ничего. Здесь он не вырастет», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Добавим, «Локомотив» подписал Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро в январе 2023 года. Всего за команду Михаила Галактионова он отыграл 16 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца 2026 года.

источник: «РБ-Спорт»
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