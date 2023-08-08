Первак рассказал, при каком условии Сергей Пиняев может стоить 30 млн евро 

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о новости по поводу того, что «Локомотив» выставил ценник на нападающего команды Сергея Пиняева в размере 30 миллионов евро.

«Думаю, что на сегодняшний день Пиняев стоит дешевле. Учитывая его перспективу, хотя бы десятка. Потому что он еще ничего не показал и ничего не доказал. Часто бывает, что сегодня он в топе, а завтра вообще нигде. Что должен сделать Пиняев, чтобы стоить € 30 млн? Ему нужно уходить в Европу. Больше ничего. Здесь он не вырастет», — приводит слова Первака «РБ Спорт».

Добавим, «Локомотив» подписал Пиняева у «Крыльев Советов» за 2,6 миллиона евро в январе 2023 года. Всего за команду Михаила Галактионова он отыграл 16 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца 2026 года.