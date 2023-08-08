Стала известна дата матча между «Динамо» и АЕКом, перенесенного из-за гибели болельщика

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим АЕКом и хорватским «Динамо» из Загреба на 19 августа.

Первоначально матч должен был состояться 8 августа в Афинах, а ответная игра 15 августа в Загребе. Однако накануне, 7 августа, в столице Греции произошла массовая драка между болельщиками двух команд, в результате которой один человек погиб, восемь получили ранения.

Победитель двухматчевого противостояния встретится в раунде плей-офф Лиги чемпионов с бельгийским «Антверпеном».