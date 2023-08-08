Гендиректор «Рубина» Айбатов оценил работу российских арбитров 

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов поделился мнением о качестве судейства в Российской Премьер-Лиге.

«Каждый футбольный труд очень непростой, а судейский — сложнейший втройне. Приходит много нововведений. Наверное, даже клубы и игроки за какими-то моментами не успевают. Ошибаются все, везде и всегда. Не надо на этом делать акцент. Нужно просто работать. У нас достаточно квалифицированные судьи и руководители», – приводит слова Айбатова Sport24.ru.

Добавим, в настоящее время «Рубин» занимает 13 место в турнирной таблице чемпионате России, набрав два очка после двух матчей.

В эти минуты казанский клуб принимает на своём поле «Локомотив» в рамках Кубка России. Счёт встречи – 0:0.