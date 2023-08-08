Агент: европейские клубы ждут восстановления Дивеева

Агент Игоря Дивеева Олег Ерёмин высказался о возможном переходе защитника ЦСКА в Европу.

«Уровень интереса к Дивееву в Европе не снижается, но учитывая, что сейчас у Игоря травма, которая потребует достаточно времени на восстановление, интерес перманентный, но и не повышающийся. Европейские клубы ждут, когда Дивеев вернётся, и тогда возможны переговоры по его переходу», — приводит слова Ерёмина Metaratings.

23-летний Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019 года. На его счету 11 голов и 4 результативные передачи в 134 матчах за армейцев во всех турнирах.

Он выбыл из строя до конца года из-за полученной в матче за Суперкубок России травмы голеностопа.