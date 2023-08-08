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Тренер «Урала» Гончаренко высказался о победе над «Ростовом» в рамках Кубка России 

В прошедшей встрече «шмели» одолели своего соперника со счётом 1:0. 
Тренер «Урала» Гончаренко высказался о победе над «Ростовом» в рамках Кубка России 
08 августа 2023 18:59
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором его команда на своём поле одержала победу над «Ростовом» (1:0).

«Всегда что-то получается лучше у соперника, что-то — у нас. Инициатива переходит от одной команды к другой. Понятно, что это кубковый матч, график сложный. Нам надо было сделать какую-то ротацию. Домашний матч, много болельщиков, которых хотелось порадовать. Рад, что одержали победу», — приводит слова белорусского специалиста «Матч Премьер».

Добавим, на данный момент «Урал» располагается на второй строчке в турнирной таблице группы В Кубка России, имея в своем активе три очка. «Ростов» с таким же количеством очков находится на третьей позиции.

В следующем туре кубкового турнира оранжево-чёрные отправятся в гости к «Рубину» (29 августа). Подопечные Валерия Карпина примут на своём стадионе «Локомотив» (30 августа).

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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