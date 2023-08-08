«Тоттенхэм» подтвердил переход двух игроков

Футбольный клуб «Тоттенхэм» на своем официальном сайте объявил о переходе в свой состав двух игроков: 19-летнего аргентинского форварда Алехо Велиса и 22-летнего голландского защитника Микки ван де Вена.

Велис заключил с «Тотенхэмом» заключил контракт сроком на шесть лет, перейдя из аргентинского клуба «Росарио Сентраль». Трансферный переход стоил 15 млн евро, не считая бонусов. В минувшем сезоне Велис провёл 23 матча в высшей лиге Аргентины и забил 11 голов, один из них — с пенальти.

Ван де Вен перешел в «Тоттенхэм» из немецкого «Вольфсбурга» и также подписал контракт сроком до 2029 года. В прошлом сезоне голландский футболист провел за «Вольфсбург» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Ранее сообщалось, что трансферная стоимость футболиста сборной Нидерландов составила 30 млн евро.

Велис будет играть в составе «шпор» под 36-м номером, а ван де Вен под 37-м.

В матче первого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» сыграет в гостях с «Брентфордом» 13 августа.