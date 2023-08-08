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«Спартак» хочет подписать нападающего сборной Камеруна Абубакара 

Игрок в настоящий момент принадлежит «Бешикташу». 
«Спартак» хочет подписать нападающего сборной Камеруна Абубакара 
08 августа 2023 19:08
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Руководство «Спартака» рассматривает возможность приобретения форварда «Бешикташа» Венсана Абубакара. Об этом сообщает Sport24.ru.

По информации источника, красно-белые рассчитывают усилить свою атакующую линию камерунским футболистом. Сообщается, что турецкая команда готова расстаться с нападающим за шесть миллионов евро.

Добавим, Абубакар присоединился к «Бешикташу» в январе текущего года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне в составе «чёрных орлов» он принял участие в двух матчах, отличился одним забитым мячом и одним ассистом. Также на его счету 93 игры, 36 голов и семь ассистов за сборную Камеруна.

источник: Sport24.ru
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