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«Челси» подпишет 18-летнего нападающего «Сантоса» за 20 млн евро

Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.
08 августа 2023 19:22
автор: Александр Поволоцкий

Форвард «Сантоса» Дейвид Вашингтон продолжит карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети, 18-летний футболист в ближайшие дни станет игроком «Челси».

Отмечается, что «аристократы» заплатят «Сантосу» 15 млн евро сразу и еще 5 миллионов в качестве бонусов.

Английский клуб не принял окончательного решения по будущему Вашингтона в клубе. В следующем сезоне бразилец может остаться в команде или сразу уйти в аренду в «Страсбург».

В чемпионате Бразилии Дейвид провел девять матчей и забил два мяча.

источник: «Советский спорт»
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