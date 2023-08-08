«Челси» подпишет 18-летнего нападающего «Сантоса» за 20 млн евро

Форвард «Сантоса» Дейвид Вашингтон продолжит карьеру в чемпионате Англии.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети, 18-летний футболист в ближайшие дни станет игроком «Челси».
Отмечается, что «аристократы» заплатят «Сантосу» 15 млн евро сразу и еще 5 миллионов в качестве бонусов.
Английский клуб не принял окончательного решения по будущему Вашингтона в клубе. В следующем сезоне бразилец может остаться в команде или сразу уйти в аренду в «Страсбург».
В чемпионате Бразилии Дейвид провел девять матчей и забил два мяча.
источник: «Советский спорт»