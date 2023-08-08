Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Урала» в матче Кубка России 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о прошедшем матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором его подопечные уступили «Уралу» (0:1).

«Я бы не сказал, что что-то прям не получилось. Была равная игра. В конце, понятно, были выходы у соперника. Потому что нам надо было отыгрываться, мы уже не так внимательно играли сзади. В общем — равная игра. Дали время поиграть футболистам, у которых было мало игровой практики», — приводит слова Карпина «Матч Премьер».

Добавим, что в настоящее время «Ростов» имеет в своём активе три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы В Кубка России. «Урал» идёт на второй позиции с таким же количеством очков.