Медина дебютирует в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Пари НН» на матч 2-го тура группы D Кубка России (Путь РПЛ).

Отметим, что в предстоящей встрече за красно-белых может дебютировать защитник Олег Рябчук, недавно перешедший в российский клуб. Футболист находится остался на скамейке запасных.

«Спартак»: Свинов, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Классен, Умяров, Игнатов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Мелёшин

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Гоцук, Майга, Михайлов, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Сулейманов.

Матч в Москве начнётся в 20:45. В 1-м туре обе команды одержали победы. «Спартак» обыграл «Краснодар» 2:1, а «Пари НН» – в серии пенальти московское «Динамо».