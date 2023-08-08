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Медина дебютирует в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН»

Другой новичок красно-белых Олег Рябчук заявлен запасным.
Медина дебютирует в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН»
08 августа 2023 19:51
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК «Спартак»

Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Пари НН» на матч 2-го тура группы D Кубка России (Путь РПЛ).

Отметим, что в предстоящей встрече за красно-белых может дебютировать защитник Олег Рябчук, недавно перешедший в российский клуб. Футболист находится остался на скамейке запасных.

«Спартак»: Свинов, Хлусевич, Дуарте, Чернов, Классен, Умяров, Игнатов, Пруцев, Медина, Зиньковский, Мелёшин

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Каккоев, Гоцук, Майга, Михайлов, Карапузов, Калинский, Стоцкий, Севикян, Сулейманов.

Матч в Москве начнётся в 20:45. В 1-м туре обе команды одержали победы. «Спартак» обыграл «Краснодар» 2:1, а «Пари НН» – в серии пенальти московское «Динамо».

источник: «Советский спорт»
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