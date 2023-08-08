ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Гендиректор «Рубина» оценил работу судей в РПЛ

Казанцы забили «Спартаку» после спорного штрафного.
08 августа 2023 19:39
автор: Александр Кожевников

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов оценил работу судей в РПЛ.

«Каждый футбольный труд очень непростой, а судейский — сложнейший втройне. Приходит много нововведений. Наверное, даже клубы и игроки за какими-то моментами не успевают. Мы же смотрим Лигу чемпионов и европейские турниры — ошибаются все, везде и всегда. Не надо на этом делать акцент. Нужно просто работать. У нас достаточно квалифицированные судьи и руководители. Мы все хотим, чтобы футбол стал лучше, и каждый в отдельности арбитр тоже. Хотели бы провести встречу с судьями? У нас есть коммуникация, все в порядке. Лига работает над этим», — приводит слова Айбатова Sport24.

В матче между казанским клубом и московским «Спартаком» главный арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной в сторону ворот «Спартака». После розыгрыша штрафного «Рубин» забил гол. По скриншотам, позднее опубликованным «Спартаком», видно, что Литвинов сыграл в этом эпизоде в мяч.

источник: Sport24.ru
Медина дебютирует в стартовом составе «Спартака» в матче Кубка России с «Пари НН»
Другой новичок красно-белых Олег Рябчук заявлен запасным.
08.08.2023 19:51
Футбол
автор: Александр Евграфов
Алексей Миранчук не вернётся в «Торино» этим летом 
Россиянин играл за туринскую команду на правах аренды в прошлом сезоне. 
08.08.2023 19:48
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Балахнин оценил поражение «Ростова» в матче с «Уралом»
Игра завершилась со счётом 1:0.
08.08.2023 19:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Урала» в матче Кубка России 
Ростовчане проиграли сопернику со счётом 0:1. 
08.08.2023 19:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Челси» подпишет 18-летнего нападающего «Сантоса» за 20 млн евро
Transfermarkt оценивает футболиста в 4 млн евро.
08.08.2023 19:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Рубин» – «Локомотив»: команды не открыли счет в первом тайме
«Рубин» – «Локомотив»: команды не открыли счет в первом тайме
Встреча 2-го тура группы В проходит в Казани.
08.08.2023 19:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» хочет подписать нападающего сборной Камеруна Абубакара 
«Спартак» хочет подписать нападающего сборной Камеруна Абубакара 
Игрок в настоящий момент принадлежит «Бешикташу». 
08.08.2023 19:08
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Тоттенхэм» подтвердил переход двух игроков
Один из них – игрок сборной Нидерландов.
08.08.2023 19:03
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.