Гендиректор «Рубина» оценил работу судей в РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Александр Айбатов оценил работу судей в РПЛ.

«Каждый футбольный труд очень непростой, а судейский — сложнейший втройне. Приходит много нововведений. Наверное, даже клубы и игроки за какими-то моментами не успевают. Мы же смотрим Лигу чемпионов и европейские турниры — ошибаются все, везде и всегда. Не надо на этом делать акцент. Нужно просто работать. У нас достаточно квалифицированные судьи и руководители. Мы все хотим, чтобы футбол стал лучше, и каждый в отдельности арбитр тоже. Хотели бы провести встречу с судьями? У нас есть коммуникация, все в порядке. Лига работает над этим», — приводит слова Айбатова Sport24.

В матче между казанским клубом и московским «Спартаком» главный арбитр Евгений Кукуляк назначил штрафной в сторону ворот «Спартака». После розыгрыша штрафного «Рубин» забил гол. По скриншотам, позднее опубликованным «Спартаком», видно, что Литвинов сыграл в этом эпизоде в мяч.