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Балахнин оценил поражение «Ростова» в матче с «Уралом»

Игра завершилась со счётом 1:0.
08 августа 2023 19:41
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал поражение команды в матче второго тура групповой стадии Кубка России с «Уралом».

«Говорить о каком-то провале после трех матчей без побед подряд рано. В Кубке России играет ближайший резерв. Нет повода для паники. «Ростову» в этом сезоне будет тяжелее, чем в прошлом. Но если оценивать старт, то он средненький. Это связано с тем, что у команды нет усиления. Сейчас вводят новых игроков, они пока не так себя проявляют, как бы этого хотелось всем. Очевидно, что команде нужно еще усиливаться», - приводит слова Балахнина «Спорт-Экспресс».

В настоящее время «Ростов» имеет в своём активе три очка и занимает третье место в турнирной таблице группы В Кубка России. «Урал» идёт на второй позиции с таким же количеством очков.

источник: «Спорт-Экспресс»
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