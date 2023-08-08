Алексей Миранчук не вернётся в «Торино» этим летом 

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не присоединится к «Торино» в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, «быки» не планируют выкупать или брать 27-летнего футболиста в очередную аренду. Сообщается, что «гранатовые» в данный момент нацелились на заключение сделки по украинскому хавбеку Руслану Малиновскому.

Напомним, Миранчук принадлежит «Аталанте» с 2020 года. В минувшем сезоне в результате аренды он провёл за «Торино» 31 матч, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.