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Алексей Миранчук не вернётся в «Торино» этим летом 

Россиянин играл за туринскую команду на правах аренды в прошлом сезоне. 
08 августа 2023 19:48
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не присоединится к «Торино» в текущее летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Как утверждает источник, «быки» не планируют выкупать или брать 27-летнего футболиста в очередную аренду. Сообщается, что «гранатовые» в данный момент нацелились на заключение сделки по украинскому хавбеку Руслану Малиновскому.

Напомним, Миранчук принадлежит «Аталанте» с 2020 года. В минувшем сезоне в результате аренды он провёл за «Торино» 31 матч, отметился четырьмя забитыми мячами и отдал шесть результативных передач.

источник: «Евро-футбол.ру»
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