Гладилин объяснил, почему РФС назвал Семака лучшим тренером сезона-2022/23

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о причинах того, что наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак получил приз лучшему тренеру сезона-2022/2023.

«Таких специалистов достаточно много, кто способен выдать серию хороших матчей в сезоне. Тренер, который признаётся лучшим, должен показывать стабильный результат в течение всего чемпионата. Вот, Федотов — тоже кандидат, выиграл Кубок и занял второе место. Если бы приз лучшему тренеру присудили Федотову — я бы тоже согласился. А остальные — не проходят под критерий лучшему тренеру всего сезона, на мой взгляд», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

По итогам трёх туров нового сезона РПЛ «Зенит» располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России с четырьмя очками.