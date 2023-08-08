Голкипер «Брентфорда» Райя в ближайшее время станет игроком «Арсенала»

Вратарь «Брентфорда» Давид Райя в скором времени подпишет контракт с «Арсеналом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, английские клубы договорились по трансферу 27-летнего голкипера. Сообщается, что испанец обойдётся «канонирам» в 30 миллионов евро, а сам игрок заключит соглашение с лондонской командой на пять лет.

Добавим, Райя выступает в составе «Брентфорда» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 за «пчёл» он сыграл 39 матчей и пропустил 46 голов, сохранив ворота «сухими» 12 раз.