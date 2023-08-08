ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Голкипер «Брентфорда» Райя в ближайшее время станет игроком «Арсенала»

Стороны согласовали условия сделки. 
08 августа 2023 20:00
автор: Глеб Шевяков

Вратарь «Брентфорда» Давид Райя в скором времени подпишет контракт с «Арсеналом». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, английские клубы договорились по трансферу 27-летнего голкипера. Сообщается, что испанец обойдётся «канонирам» в 30 миллионов евро, а сам игрок заключит соглашение с лондонской командой на пять лет.

Добавим, Райя выступает в составе «Брентфорда» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 за «пчёл» он сыграл 39 матчей и пропустил 46 голов, сохранив ворота «сухими» 12 раз.

источник: «Советский спорт»
«Спартак» – «Пари НН»: Пруцев удвоил преимущество хозяев 
23-летний хавбек отличился на 15-й минуте. 
08.08.2023 21:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» – «Пари НН»: защитник красно-белых Классен открыл счёт
Гол в ворота нижегородцев был забит на девятой минуте.
08.08.2023 21:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Камоцци — о рейтинге РФС: поставить Клаудиньо выше Промеса — странное решение
Список 33 лучших игроков был опубликован 8 августа.
08.08.2023 20:51
Футбол
автор: Александр Кожевников
Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков оценил игру команды на старте сезона 
В настоящий момент московский клуб возглавляет турнирную таблицу в РПЛ. 
08.08.2023 20:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Травма Макарова оказалась несерьёзной, Барриос избежит длительной дисквалификации
Денис может вернуться на поле уже завтра.
08.08.2023 20:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Гол Сарвели принес «Локомотиву» минимальную победу над «Рубином» в Кубке России
Гол Сарвели принес «Локомотиву» минимальную победу над «Рубином» в Кубке России
Встреча 2-го тура группы В состоялась в Казани.
08.08.2023 20:33
Футбол
автор: Александр Евграфов
Стивен Джеррард оценил возможность подписать Мохамеда Салаха в «Аль-Иттифак» 
По словам 43-летнего специалиста, египтянин является его любимым футболистом. 
08.08.2023 20:30
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» — «Локомотив»: Сарвели вывел гостей вперед
Встреча 2-го тура группы В проходит в Казани.
08.08.2023 20:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Гладилин объяснил, почему РФС назвал Семака лучшим тренером сезона-2022/23
Семак стал лучшим тренером лиги.
08.08.2023 20:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.