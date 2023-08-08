Стивен Джеррард оценил возможность подписать Мохамеда Салаха в «Аль-Иттифак» 

Главный тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард рассказал о возможности приобрести форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха у мерсисайдцев.
Ранее саудовский клуб объявил о переходе бывшего капитана красных Джордана Хендерсона.
«Мохамед Салах — мой любимый игрок. Я люблю «Ливерпуль», поэтому Салах останется там, где он есть», — приводит слова Джеррарда Sada Al Mala'eb.
Добавим, Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В прошедшем сезоне за команду Юргена Клоппа он сыграл 51 встречу, забил 30 голов и отдал 16 ассистов. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 65 миллионов евро.
источник: «Советский спорт»