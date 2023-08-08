Гол Сарвели принес «Локомотиву» минимальную победу над «Рубином» в Кубке России

Футболисты «Локомотива» победили «Рубин» в матче 2-го тура группы В в розыгрыше групповой стадии Кубка России. Матч на «Ак Барс Арене» в Казани завершился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу москвичам принёс Владислав Сарвели, который забил гол на 63-й минуте после розыгрыша углового и ошибки вратаря «Рубина» Никиты Яновича. На 83-й минуте Максим Глушенков забил второй гол в ворота казанцев, однако судья Владимир Москалёв отменил взятие ворот.

«Локомотив» с 6 очками возглавляет группу В, «Рубин» в двух матчах не смог завоевать очков и замыкает турнирную таблицу группы.

В матче 3-го тура 29 августа «Рубин» примет «Урал», а 30 августа «Локомотив» отправится в гости к «Ростову».