Травма Макарова оказалась несерьёзной, Барриос избежит длительной дисквалификации

Обследование не выявило у футболиста «Динамо» Дениса Макарова серьезного повреждения после фола Вильмара Барриоса в воскресном матче. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Не исключено, что Макаров примет участие в кубковой встрече с «Краснодаром» 9 августа.

Таким образом, КДК РФС вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше, чем на три матча, что грозило бы колумбийцу в случае травмы Макарова.

Напомним, эпизод произошёл в добавочное время матча. На 93-й минуте против Дениса Макарова грубо сыграл полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. В итоге колумбиец был удален с поля.