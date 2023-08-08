Травма Макарова оказалась несерьёзной, Барриос избежит длительной дисквалификации

Обследование не выявило у футболиста «Динамо» Дениса Макарова серьезного повреждения после фола Вильмара Барриоса в воскресном матче. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Не исключено, что Макаров примет участие в кубковой встрече с «Краснодаром» 9 августа.
Таким образом, КДК РФС вряд ли дисквалифицирует Барриоса больше, чем на три матча, что грозило бы колумбийцу в случае травмы Макарова.
Напомним, эпизод произошёл в добавочное время матча. На 93-й минуте против Дениса Макарова грубо сыграл полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос. В итоге колумбиец был удален с поля.
источник: «Спорт-Экспресс»