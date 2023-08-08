Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков оценил игру команды на старте сезона 

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о выступлении красно-белых на старте сезона-2023/2024.

Функционер сообщил, что сегодня посетит матч столичной команды с «Пари НН» в рамках Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Бодро! Сегодня на матче как болельщик. Соскучился», — приводит слова Мележикова «Матч ТВ».

Добавим, по итогам трёх туров РПЛ «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.