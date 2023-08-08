Камоцци — о рейтинге РФС: поставить Клаудиньо выше Промеса — странное решение

Бывший советник руководства «Спартака» Франко Камоцци отреагировал на список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23 по версии бюро исполкома РФС.

«Это странное решение, поставить Клаудиньо выше Промеса. Но,видимо, результаты команды в конечном итоге имели значение при составлении данного рейтинга. У Промеса был отличный сезон по сравнению с Клаудиньо», - приводит слова Камоцци «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее был опубликован список 33 лучших игроков чемпионата России в сезоне-2022/2023 по версии бюро исполкома РФС.