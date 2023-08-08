«Спартак» – «Пари НН»: Пруцев удвоил преимущество хозяев 

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» принимает на своём поле «Пари НН».

Отметим, московская команда забила в ворота гостей второй гол спустя шесть минут после открытия счёта. Автором забитого мяча на 15-й минуте стал Данил Пруцев. На девятой минуты гол на свой счёт записал защитник Леон Классен.

Счет встречи – 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, на старте нового розыгрыша Кубка России оба клуба одержали победы. «Спартак» оказался сильнее «Краснодара» (2:1), а «Пари НН» обыграл в серии пенальти московское «Динамо» (1:1, пенальти - 4:3).