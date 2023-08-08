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«Спартак» – «Пари НН»: Сулейманов сократил отставание гостей

Форвард нижегородцев забил гол на 29-й минуте. 
08 августа 2023 21:21
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» встречается дома с «Пари НН».

Отметим, что счёт встречи стал 2:1 в пользу красно-белых после того, как нападающий гостей Тимур Сулейманов смог отличиться на 29-й минуте с углового и сократить отставание своей команды.

Ранее в составе московской команды отличились защитник Леон Классен (9) и полузащитник Данил Пруцев (15).

Добавим, в первом туре нового розыгрыша Кубка России оба клуба одержали победы. «Спартак» оказался сильнее «Краснодара» (2:1), а «Пари НН» обыграл в серии пенальти московское «Динамо» (1:1, пенальти - 4:3).

источник: «Советский спорт»
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