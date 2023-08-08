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«Спартак» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча Пути РПЛ Кубка России 

После первой половины встречи счёт на табло 3:1 в пользу москвичей. 
«Спартак» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча Пути РПЛ Кубка России 
08 августа 2023 21:35
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Спартак»

Завершился первый тайм матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Спартаком» и «Пари НН». Игра проходит на «Открытие Арене» в Москве.

Отметим, что команды ушли на перерыв при счете 3:1 в пользу красно-белых.

В составе столичного клуба забитыми мячами отметились защитник Леон Классен (9-я минута), полузащитник Данил Пруцев (15) и форвард Павел Мелёшин (36). Автором гола нижегородцев стал нападающий Тимур Сулейманов (29).

До очного матча «Спартак» занимал первое место в турнирной таблице группы D, имея в своём активе три очка. «Пари НН» занимал вторую строчку с таким же количеством очков.

источник: «Советский спорт»
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