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Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Рубином»

Встреча завершилась со счётом 1:0.
08 августа 2023 21:39
автор: Александр Кожевников

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Рубином» в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«С учетом очень жаркой и душной погоды было непросто. Но ребята поддерживали темп игры и были взаимодействия. Было очень много изменений, мы играли через два на третий день, нужна была ротация. Поэтому в первом тайме нити были утеряны. Но после замен мы забрали территориальное преимущество. Только в концовке нам пришлось непросто, «Рубин» начал играть в вертикальный футбол, но без остроты», - приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» с шестью очками возглавляет группу В, «Рубин» потерпел два поражения и находится на последней позиции.

источник: «Спорт-Экспресс»
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