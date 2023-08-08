Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу над «Рубином» в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«С учетом очень жаркой и душной погоды было непросто. Но ребята поддерживали темп игры и были взаимодействия. Было очень много изменений, мы играли через два на третий день, нужна была ротация. Поэтому в первом тайме нити были утеряны. Но после замен мы забрали территориальное преимущество. Только в концовке нам пришлось непросто, «Рубин» начал играть в вертикальный футбол, но без остроты», - приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» с шестью очками возглавляет группу В, «Рубин» потерпел два поражения и находится на последней позиции.