Гилерме поделился впечатлениями от игры за «Локомотив» после длительной паузы 

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о своём выступлении в составе московской команды после долгой паузы.

Сегодня, 8 августа, 37-летний футболист вышел в стартовом составе железнодорожников в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (1:0). Последний раз голкипер играл за красно-зеленых в октябре 2022 года.

«Впечатления всегда хорошие, когда выигрываешь, играешь на ноль. Для меня это был важный матч, я давно не играл, возвращаться на поле приятно. Лучше, чтобы было меньше ударов. Если так складывался матч, значит, в защите действовали хорошо. Было важно не пропустить сегодня», – приводит слова Гилерме «Матч ТВ»

Добавим, Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Вместе с московским клубом он стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. В 2015 году он получил российский паспорт.