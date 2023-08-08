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Гилерме поделился впечатлениями от игры за «Локомотив» после длительной паузы 

Бразилец не выходил на поле с октября прошлого года. 
08 августа 2023 21:44
автор: Глеб Шевяков

Вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме высказался о своём выступлении в составе московской команды после долгой паузы.

Сегодня, 8 августа, 37-летний футболист вышел в стартовом составе железнодорожников в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (1:0). Последний раз голкипер играл за красно-зеленых в октябре 2022 года.

«Впечатления всегда хорошие, когда выигрываешь, играешь на ноль. Для меня это был важный матч, я давно не играл, возвращаться на поле приятно. Лучше, чтобы было меньше ударов. Если так складывался матч, значит, в защите действовали хорошо. Было важно не пропустить сегодня», – приводит слова Гилерме «Матч ТВ»

Добавим, Гилерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Вместе с московским клубом он стал чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны. В 2015 году он получил российский паспорт.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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