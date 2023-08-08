«Спартак» – «Пари НН»: гости забили второй гол в начале второго тайма

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» встречается дома с «Пари НН».

Отметим, на 46-й минуте встречи нижегородская команда отправила в ворота красно-белых второй мяч. Автором гола стал нападающий Эдгар Севикян.

В данный момент счёт в матче 3:2 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

По итогам первого тура Кубка России «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы D, имея в своём активе три очка. «Пари НН» располагается на второй строчке с таким же количеством очков.