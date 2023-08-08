Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал поражение от «Локомотива» в матче групповой стадии Пути РПЛ Кубка России.

«Я недоволен поражениями. Переживать надо за результат. Нам надо добавить в компонентах. Но не считаю, что наша игра оставляет удручающее впечатление. Нужно поправлять детали, мелочи. Серия без побед из пяти матчей? Не думаю, что есть напряжение. У игроков не было восстановления, нужна была ротация. Не было сегодня Мартыновича и Дюпина, Иву мы не выпустили в старте. Играли Кузнецов и Ломовицкий, вышел Рыбус после травмы», - приводит слова Рахимова «Спорт-Экспресс».

«Локомотив» с шестью очками возглавляет группу В, «Рубин» потерпел два поражения и находится на последней позиции.