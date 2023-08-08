«Спартак» – «Пари НН»: защитник нижегородцев Александров сравнял счёт

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» принимает на своём поле «Пари НН».

Отметим, что счёт встречи стал равным благодаря голу защитника гостей Виктора Александрова на 50-й минуте.

Таким образом, счёт на табло – 3:3.

По итогам первого тура Кубка России «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы D, имея в своём активе три очка. «Пари НН» располагается на второй строчке с таким же количеством очков.