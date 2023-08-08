«Спартак» – «Пари НН»: Сулейманов реализовал пенальти после отмены гола Зиньковского

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» встречается дома с «Пари НН».

Отметим, что после того, как форвард хозяев поля Антон Зиньковский забил гол в ворота соперника, была задействована система VAR и забитый мяч красно-белых был отменён. В результате просмотра видеоповтора, в ворота московского клуба был назначен 11-метровый удар, который реализовал Тимур Сулейманов на 56-й минуте и тем самым оформил дубль.

Таким образом, счёт в матче стал 4:3 в пользу нижегородской команды.

По итогам первого тура Кубка России «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы D, имея в своём активе три очка. «Пари НН» располагается на второй строчке с таким же количеством очков.