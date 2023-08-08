Галактионов назвал причину, по которой Дзюба пропустил матч с «Рубином» в Кубке России 

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему форвард команды Артём Дзюба не попал в заявку на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором железнодорожники в гостях одержали победу над «Рубином» (1:0).

«Есть определенные проблемы со здоровьем, Артем их решает, медицинский штат работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Артем приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», — приводит слова российского специалиста ТАСС.

Добавим, Дзюба присоединился к «Локомотиву» в качестве свободного агента в феврале 2023 года. Всего в составе красно-зелёных он принял участие в 17 матчах, забил девять голов и отдал пять результативных передач.