«Спартак» – «Пари НН»: красно-белые забили пятый гол в концовке второго тайма

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» встречается дома с «Пари НН».

Отметим, что на 89-й минуте счёт в матче стал 5:4 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Забитый мяч записал на свой счёт нападающий Квинси Промес после неудачной передачи защитника нижегородцев Кирилла Гоцука.

Напомним, что в первом круге Кубка России «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (2:1). «Пари НН» оказался сильнее «Динамо» в серии пенальти (1:1, пенальти - 4:3).