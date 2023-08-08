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«Спартак» – «Пари НН»: красно-белые забили пятый гол в концовке второго тайма

К 89-й минуте счёт на табло 5:4 в пользу московского клуба.
08 августа 2023 22:36
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Спартак» встречается дома с «Пари НН».

Отметим, что на 89-й минуте счёт в матче стал 5:4 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Забитый мяч записал на свой счёт нападающий Квинси Промес после неудачной передачи защитника нижегородцев Кирилла Гоцука.

Напомним, что в первом круге Кубка России «Спартак» одержал победу над «Краснодаром» (2:1). «Пари НН» оказался сильнее «Динамо» в серии пенальти (1:1, пенальти - 4:3).

источник: «Советский спорт»
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