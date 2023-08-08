«Спартак» забил пять голов и вырвал победу у «Пари НН» в домашнем матче Кубка России 

Футболисты «Спартака» дома одержали победу над «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу столичного клуба.

В составе победителей голы забили Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15), Павел Мелёшин (36), Михаил Игнатов (80), Квинси Промес (89). За нижегородскую команду забитыми мячами отличились Эдгар Севикян (46) и Виктор Александров (50), а Тимур Сулейманов оформил дубль (29, 56).

Таким образом, «Спартак» набирает шесть очков и сохраняет первое место в турнирной таблице группы D Кубка России. «Пари НН» идёт на втором месте с двумя очками.

Кубок России

Группа D

2-й тур

«Спартак» – «Пари НН» – 5:4 (3:1)

Голы: Классен, 9. Пруцев, 15. Мелёшин, 36. Игнатов, 80. Промес, 89 – Сулейманов, 29, 56 (пенальти). Севикян, 46. Александров, 50.