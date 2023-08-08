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Агент Джикии: Георгий красно-белый от и до

Спортсмен подписал новый контракт с командой.
08 августа 2023 22:42
автор: Александр Кожевников

Футбольный агент Вадим Шпинев оценил будущее своего клиента, защитника «Спартака» Георгия Джикия.

«Встреча с Малышевым была конструктивная, полноценная. Мы познакомились, обсудили некие планы на будущее. Больше нечего сказать. Обсуждался ли контракт Джикии на той встрече? Это очень тонкий вопрос. О контрактных вещах должен излагать только клуб-работодатель, он в праве давать комментарии и говорить о каких-либо инициативах. Хочет ли он продолжить карьеру в «Спартаке»? Все в порядке у Георгия. Он красно-белый от и до. Вопрос со сборной? Я думаю, главный тренер сборной Валерий Георгиевич и Георгий могут лично обсудить эту тему, и если посчитают нужным, то в результаты этой беседы нас посвятят», — приводит слова Шпинева Sport24.

Напомним, 29-летний центральный защитник выступает за «Спартак» с января 2017 года. В составе красно-белых он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Встреча 3-го тура РПЛ-2023/24 с «Рубином» стала для Джикии 150-й за «Спартак» с капитанской повязкой.

Текущее контрактное соглашение защитника рассчитано до середины 2024 года.

источник: Sport24.ru
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