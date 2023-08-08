ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Андрей Червиченко: Промес не лучше Клаудиньо, тут исключительно спартаковское сектантство

В списке 33 Клаудиньо оказался выше Промеса.
08 августа 2023 22:50
автор: Александр Кожевников

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал новость о том, что РФС в своём рейтинге 33 лучших футболистов России по итогам сезона-2022/2023 поставил полузащитника «Зенита» Клаудиньо выше нападающего красно-белых Квинси Промеса.

«Вы вряд ли считаете, что Промес лучше Клаудиньо. Надо же смотреть объективно, а не поддаваться «всеспартаковской» истерии. Понятное дело, что большинство в Москве болеют за «Спартак». Вокруг всего «спартаковского» такое возбуждение и истерия царит. Всё спартаковское априори для многих лучше. Так же, как сейчас, они уже отдали золотые медали этого чемпионата «Спартаку». Если объективно посмотреть, есть несколько критериев. Чемпионом кто стал? «Зенит». «Спартак» забрался на третье место только потому, что у «Ростова» некем было заканчивать чемпионат. Играли там, кого-то выбили судьи, кто-то получил травмы и доигрывали молодёжью», - приводит слова Червиченко Metaratings.

Напомним, ранее был опубликован список 33 лучших игроков чемпионата России в сезоне-2022/2023 по версии бюро исполкома РФС, в котором Клаудиньо оказался выше Промеса.

источник: Metaratings.ru
Абаскаль прокомментировал пятую подряд победу «Спартака»
Главный тренер красно-белых рассказал про настрой команды.
09.08.2023 00:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хулен Лопетеги покинул должность главного тренера «Вулверхэмптона»
Испанский специалист руководил «волками» с ноября прошлого года. 
08.08.2023 23:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глава РПЛ Алаев рассказал, над каким аспектом игры стоит поработать «Спартаку» 
Глава РПЛ Алаев рассказал, над каким аспектом игры стоит поработать «Спартаку» 
Сегодня, 8 августа, красно-белые обыграли «Пари НН» со счётом 5:4 в Кубке России. 
08.08.2023 23:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Юран прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»
Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу москвичей.
08.08.2023 23:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Торино» объявил о приобретении Николы Влашича у «Вест Хэма» 
Хорват играл за туринцев в прошлом сезоне на правах аренды. 
08.08.2023 23:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в рамках товарищеского турнира 
Сине-гранатовые вырвали победу в концовке второго тайма.
08.08.2023 23:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Джикии: Георгий красно-белый от и до
Спортсмен подписал новый контракт с командой.
08.08.2023 22:42
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Спартак» забил пять голов и вырвал победу у «Пари НН» в домашнем матче Кубка России 
«Спартак» забил пять голов и вырвал победу у «Пари НН» в домашнем матче Кубка России 
В общей сложности команды отправили в ворота друг друга девять мячей. 
08.08.2023 22:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» – «Пари НН»: красно-белые забили пятый гол в концовке второго тайма
К 89-й минуте счёт на табло 5:4 в пользу московского клуба.
08.08.2023 22:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.