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«Барселона» обыграла «Тоттенхэм» в рамках товарищеского турнира 

Сине-гранатовые вырвали победу в концовке второго тайма.
08 августа 2023 23:10
автор: Глеб Шевяков

«Барселона» нанесла поражение «Тоттенхэму» в товарищеском матче Кубка Жоана Гампера.

Отметим, что очная встреча, проходившая в Барселоне на арене «Олимпик Льюис Компанис», закончилась со счётом 4:2 в пользу каталонской команды.

В команде Хави забитыми мячами отличились Роберт Левандовски (3-я минута), Ферран Торрес (81), Ансу Фати (90) и Эз Абде (90+3). За лондонский клуб дубль оформил Оливер Скипп (24, 36).

Добавим, 13 августа, «Барселона» отправится в гости к «Хетафе» на матч 1-го тура Ла Лиги. «Тоттенхэм» в тот же день начнет новый сезон в АПЛ, встретившись на выезде с «Брентфордом».

Товарищеский матч

«Барселона» (Испания) – «Тоттенхэм» (Англия) – 4:2 (1:2)

Голы: Левандовски, 3. Торрес, 81. Фати, 90. Абде, 90+3 – Скипп, 24, 36.

источник: «Советский спорт»
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