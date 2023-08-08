«Торино» объявил о приобретении Николы Влашича у «Вест Хэма» 

Бывший хавбек ЦСКА Никола Влашич перешёл из «Вест Хэма» в «Торино». Об этом сообщает пресс-служба «быков».

Как утверждает источник, 25-летний футболист заключил контракт с итальянской командой до конца сезона-2026/2027 с правом продления еще на год.

Ранее появилась информация, что сумма выкупа хорватского полузащитника у «молотобойцев» составит 12 миллионов евро.

Добавим, сезон-2022/2023 Влашич выступал за «Торино» в качественного арендованного игрока. За туринский клуб он отыграл 37 матчей, отличился пятью забитыми мячами и отдал восемь результативных передач. С 2018 по 2021 год он играл в составе московского ЦСКА.