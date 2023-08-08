Хулен Лопетеги покинул должность главного тренера «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» и главный тренер команды Хулен Лопетеги расторгли контракт о трудовом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Сообщается, что решение о расторжении контракта было принято по обоюдному согласию сторон.

Согласно информации СМИ, 54-летний специалист имел напряжённые отношения с руководством команды из-за работы «бродяг» на трансферном рынке.

Добавим, Лопетеги был назначен на пост главного тренера «Вулверхэмптона» в ноябре 2022 года. Под его руководством клуб провёл 27 матчей, одержал десять побед, потерпел 12 поражений и пять встреч сыграл вничью. Ранее он тренировал «Севилью», «Реал», «Порту» и сборную Испании.