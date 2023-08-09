Абаскаль прокомментировал пятую подряд победу «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал серию из пяти побед красно-белых в этом сезоне.

«Первые полчаса минут были лучшими в этом сезоне для нас в единоборстве, прессинге, настрое. Потом, к сожалению, случилось, то, о чем мы говорили в перерыве. Мы заранее обговаривали, что если Умяров идет в единоборства, то Пруцев его страхует. Но именно так случилось, мы и пропустили. Это расстроило. Это психологическая вещь. Надо контролировать свои эмоции, этого не хватало. Но сегодня реакция команды невероятная, вытащили игру. Если такая атмосфера сохранится, то противникам будет еще сложнее», — заявил Абаскаль на пресс-конференции.

«Спартак» победил «Пари НН» в матче второго тура Кубка России со счетом 5:4.