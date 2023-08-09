«Клаксвик» одержал волевую победу над «Мольде» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов

Фарерский «Клаксвик» одержал волевую победу над норвежским «Молде» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Встреча, прошедшая в Торсхавне, завершилась со счетом 2:1. В составе фарерской команды дубль оформил Арни Фредериксберг (64-я и 86-я минуты). У норвежцев мяч забил Магнус Эйкрем (49).

Ответная встреча пройдет в Молде 15 августа.

Ранее «Клаксвик» стал первой командой в истории Фарерских островов, которая гарантирована выступит на групповом этапе еврокубков. В первом раунде выбила из розыгрыша Лиги чемпионов венгерский «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова, после чего российский специалист был отправлен в отставку. Во втором раунде был побежден шведский «Хаккен».

Если фарерский клуб победит по сумме двух встреч «Мольде», то он в финале квалификации он сыграет с победителем пары «Олимпия» — «Галатасарай». В случае победы в следующем раунде «КИ Клаксвик» станет участником группового этапа Лиги чемпионов.