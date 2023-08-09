Российский клуб предложил «Галатасараю» 35 млн евро за Николо Дзаньоло

24-летний итальянский футболист Николо Дзаньоло, выступающий за «Галатасарай» на позиции полузащитника, может перейти в один из клубов РПЛ.

Об этом сегодня, 9 августа, сообщает издание Ajans 1905.

Согласно данным источника, один из российских клубов, название которого не сообщается, предложил «Галатасараю» 35 млн евро за итальянца.

Самому Дзаньоло было предложено контрактное соглашение с зарплатой 8 млн евро в год, однако полузащитник его пока не принял.

Напомним, 24-летний итальянский футболист с 2018 по 2023 год играл за «Рому». В феврале текущего года он подписал контракт с турецким «Галатасараем» до середины 2027 года. По данному соглашению, сумма отступных составляет 35 млн евро. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость – 27 млн евро.

В турецком клубе Николо Дзаньоло сыграл 12 матчей, в которых забил пять голов.