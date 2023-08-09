ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Российский клуб предложил «Галатасараю» 35 млн евро за Николо Дзаньоло

С 2019 года он выступает за сборную Италии.
Российский клуб предложил «Галатасараю» 35 млн евро за Николо Дзаньоло
09 августа 2023 08:10
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

24-летний итальянский футболист Николо Дзаньоло, выступающий за «Галатасарай» на позиции полузащитника, может перейти в один из клубов РПЛ.

Об этом сегодня, 9 августа, сообщает издание Ajans 1905.

Согласно данным источника, один из российских клубов, название которого не сообщается, предложил «Галатасараю» 35 млн евро за итальянца.

Самому Дзаньоло было предложено контрактное соглашение с зарплатой 8 млн евро в год, однако полузащитник его пока не принял.

Напомним, 24-летний итальянский футболист с 2018 по 2023 год играл за «Рому». В феврале текущего года он подписал контракт с турецким «Галатасараем» до середины 2027 года. По данному соглашению, сумма отступных составляет 35 млн евро. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость – 27 млн евро.

В турецком клубе Николо Дзаньоло сыграл 12 матчей, в которых забил пять голов.

источник: Ajans 1905
ЦСКА – «Факел»: когда начало матча Кубка России, где смотреть онлайн и по ТВ
Игра пройдет в Москве.
09.08.2023 09:15
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Массимо Каррера возглавит сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя
Итальянец прилетит в России по приглашению РФС.
09.08.2023 09:02
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Рябчук оценил свой дебют за «Спартак» в матче с «Пари НН»
Рябчук оценил свой дебют за «Спартак» в матче с «Пари НН»
Команды забили девять мячей на двоих.
09.08.2023 08:46
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Оренбург» — «Сочи»: когда начало матча Кубка России, где смотреть онлайн и по ТВ
Игра пройдет в Оренбурге.
09.08.2023 08:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Игрок Ондуа с российским паспортом пропустит матч Лиги чемпионов из-за проблем с визой
Игрок Ондуа с российским паспортом пропустит матч Лиги чемпионов из-за проблем с визой
Он является воспитанником московского «Локомотива».
09.08.2023 08:24
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Клаксвик» одержал волевую победу над «Мольде» в матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
«Клаксвик» стал первой командой Фарерских островов, которая уже гарантировала себе участие в групповом этапе еврокубков.
09.08.2023 00:21
Футбол
автор: Александр Евграфов
Абаскаль прокомментировал пятую подряд победу «Спартака»
Главный тренер красно-белых рассказал про настрой команды.
09.08.2023 00:05
Футбол
автор: Александр Евграфов
Хулен Лопетеги покинул должность главного тренера «Вулверхэмптона»
Испанский специалист руководил «волками» с ноября прошлого года. 
08.08.2023 23:47
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Глава РПЛ Алаев рассказал, над каким аспектом игры стоит поработать «Спартаку» 
Глава РПЛ Алаев рассказал, над каким аспектом игры стоит поработать «Спартаку» 
Сегодня, 8 августа, красно-белые обыграли «Пари НН» со счётом 5:4 в Кубке России. 
08.08.2023 23:35
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.