Игрок Ондуа с российским паспортом пропустит матч Лиги чемпионов из-за проблем с визой

27-летний камерунский футболист Гаэль Ондуа, выступающий за швейцарский «Серветт» на позиции полузащитника, пропустит первую игру в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против шотландского «Рейнджерс».

Об этом сегодня, 9 августа, сообщает пресс-служба «Серветта».

Ондуа с детства жил в России и учился играть в футбол в академии московского «Локомотива». У игрока имеется российское гражданство, однако он выступает за сборную Камеруна.

Ему придется пропустить важный матч своей команды из-за проблем с британской визой.

«Поскольку виза Ондуа ещё не выдана британскими властями, игрок не поедет в Глазго. Значительные усилия, предпринятые за последние две недели клубом и его игроком в сотрудничестве с Шотландской футбольной ассоциацией, оказались недостаточными», — говорится в заявлении.