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«Оренбург» — «Сочи»: когда начало матча Кубка России, где смотреть онлайн и по ТВ

Игра пройдет в Оренбурге.
09 августа 2023 08:42
автор: Виталий Овсянников

9 августа в 16:15 (мск) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Оренбург» сыграет дома против «Сочи».

Игра состоится на стадионе «Газовик». Главный арбитр встречи - Евгений Турбин (Москва).

Посмотреть встречу «Оренбург» — «Сочи» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Также игра будет показана по платному каналу «Матч Премьер».

В 1-м туре Кубка России «Оренбург» потерпел разгромное поражение от ЦСКА (0:6). Для сочинцев старт национального Кубка выдался гораздо удачнее. Подопечные Дмитрия Хохлова одержали гостевую победу над «Факелом» со счетом 3:1.

источник: «Советский спорт»
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