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Рябчук оценил свой дебют за «Спартак» в матче с «Пари НН»

Команды забили девять мячей на двоих.
Рябчук оценил свой дебют за «Спартак» в матче с «Пари НН»
09 августа 2023 08:46
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Спартак"

Защитник московского «Спартака» Олег Рябчук поделился своими впечатлениями от дебюта в составе красно-белых в матче второго тура группового этапа Кубка России против «Пари НН».

«Получился очень тяжелый матч. Но я рад, что мы смогли победить. Очень доволен дебютом. Надеюсь, что в этом сезоне всё будет хорошо», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу столичного клуба.

В составе победителей голы забили Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15), Павел Мелёшин (36), Михаил Игнатов (80), Квинси Промес (89). За нижегородскую команду забитыми мячами отличились Эдгар Севикян (46) и Виктор Александров (50), а Тимур Сулейманов оформил дубль (29, 56).

Таким образом, «Спартак» набирает шесть очков и сохраняет первое место в турнирной таблице группы D Кубка России. «Пари НН» идёт на втором месте с двумя очками.

источник: Чемпионат.com
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