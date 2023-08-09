Массимо Каррера возглавит сборную мира в матче памяти Ильи Цымбаларя

59-летний итальянский специалист Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак», прилетит в Россию для участия в ретро-матче, в котором встретится сборная мира и легенды красно-белых.

Экс-наставник «спартаковцев» будет руководить сборной мира.

«Да, РФС действительно пригласил меня на матч памяти Цымбаляря. Я приеду в Россию!» — цитирует Карреру издание «Спорт-экспресс».

Встреча состоится в сентябре 2023 года и будет посвящена памяти Ильи Цымбаларя, который ушёл из жизни в 2013 году.

Ранее стало известно, что в матче примут участие Робсон, Маркао, Тчуйсе, Эмануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие легенды мирового футбола.